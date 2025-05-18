Инженеры в России показали модификацию легкомоторного истребителя дронов Як-52Б2. Он разработан на базе учебно-тренировочного самолёта Як-52.

Информацию приводит тг-канал «Военный осведомитель».

Известно, что самолёт способен нести полезную нагрузку по 90 кг под каждым из крыльев. Он может быть снабжен РЛС кругового обзора, а также средствами огневого поражения.

Также в самолёте есть бортовой компьютер и современный пилотажно-навигационный комплекс. Благодаря этому он способен поражать как БПЛА самолётного типа, так и легкомоторные самолёты в варианте беспилотного использования.