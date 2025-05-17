В Азербайджане снизилось количество пассажироперевозок в сфере такси. За январь–апрель 2025 года в такси перевезли 25,514 миллиона пассажиров, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Для сравнения: за тот же период 2024 года услугами такси воспользовались 25,539 миллиона пассажиров.

При этом самым массовым видом транспорта в стране по-прежнему остаётся автомобильный транспорт: за первые четыре месяца текущего года им было перевезено 582,1 миллиона пассажиров, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.