Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 14-16° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление упадет с 763 мм.рт.ст. до 759 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.