Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее уклонявшийся от общения с азербайджанскими журналистами, наконец решил ответить на вопросы.

Пашинян сейчас находится в Тиране, где собирается принять участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества.

«В уже согласованном тексте мирного соглашения Армении и Азербайджана очень ясно и четко расписано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации и опираясь на тот факт, что административные границы советских республик стали государственными.

Это значит, что Советский Азербайджан — независимый Азербайджан, Советская Армения — это независимая Армения. Это первый очень важный факт», — отметил Пашинян.

«Там есть еще и статья, и в ней констатируется, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и обязуются не поднимать такие вопросы и требования в будущем.

То есть фактически те вопросы, которые сейчас поднимаются и в Армении, и в Азербайджане, они решены в проекте соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией», — добавил он.