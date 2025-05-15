В городе Конья братской (Турция) продолжаются международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix – 2025 (Anadolu Ankası – 2025). Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, сначала прошел брифинг, на котором участникам было рассказано о правилах безопасности, предстоящих задачах и порядке их выполнения, была предоставлена необходимая информация о рельефе и климате местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Самолёты различных стран, принимающие участие в международных учениях, совершили совместную «слоновью прогулку». Затем участники осмотрели районы, где будут выполнены лётные задачи.

Также в целях ознакомления с местностью были выполнены практические полёты, в ходе которых была проверена координация действий и качество радиосвязи.

Учения продолжатся до 23 мая.