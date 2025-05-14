Скандал вокруг поклонников СССР и георгиевских лент в Имишлинском районе продолжает набирать обороты. Minval.az выяснил новые подробности.

Как стало известно, на том самом мероприятии ко Дню Победы некоторые участники открыто восхваляли Сталина и Советский Союз.

Особое внимание, конечно же, привлёк уже уволенный председатель Совета старейшин района Салех Самедов. Оказалось, он демонстративно носил георгиевскую ленту — ставший символом российской агрессии атрибут — не только 9 мая. Ранее Самедов неоднократно появлялся с ней в памятные даты, в том числе на официальных мероприятиях, и даже давал интервью.

История, ставшая достоянием общественности, неожиданно высветила: в регионах всё ещё хватает тех, кто ностальгирует по СССР — с флагами, лентами и тенью Сталина. А местным властям, судя по всему, придётся внимательнее следить за подобными проявлениями.