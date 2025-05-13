В селе Сараджалы Имишлинского района во время мероприятия 9 мая был поднят флаг Советского Союза, а участники прикрепили к одежде георгиевские ленточки (см. видео — тут)— символ российской имперской военной славы, который в последние годы тесно ассоциируется с агрессией России против других государств, сообщает Minval.

Флаг СССР водрузили прямо на мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне. Особое возмущение вызвало выступление председателя Совета старейшин района Салеха Самедова — он обратился к собравшимся с георгиевской лентой на груди и на фоне советского флага.

Позже в комментарии журналистам Самедов заявил, что «не видит в этом ничего плохого».

«Что в этом такого? Это был великий союз — СССР, и это его флаг. Вообще-то, какое вам до этого дело? Занимаетесь ерундой», — сказал он.