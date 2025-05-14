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Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, завтра или в пятницу могут появиться «хорошие новости» по Украине.
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