Как передаёт телеграм-канал Minval-Live со ссылкой на ереванские СМИ, армянская информационная машина вновь взялась за своё: на этот раз в «родственники» записали ни много ни мало — Папу Римского.

Новый понтифик Лев XIV, едва успев надеть белую сутану, по версии армянских комментаторов, оказался представителем «древнего армянского рода Парсегянов из Деверли».

Дальше — по проверенному рецепту: в 1915 году прадед «эмигрировал», потомки обосновались в Аргентине и США, и вот — Ватикан, белый дым, и очередной «наш человек» в одном из самых влиятельных кресел мира.

Особый акцент — на прозвище нового Папы. Его нарекли «Парс» — мол, и от Парсегянов, и от леопарда одновременно.

Звучит красиво, почти как сказка… Очередная армянская сказка — на этот раз с элементами Ватикана. Главное — снова убедить самих себя: «весь мир — армянский».