Под руководством проректора Национального университета обороны Турции (НУО) профессора Талата Джанболата продолжается визит в Азербайджан руководства институтов Военно-воздушных сил и Военно-морских сил НУО братской страны.

Как сообщили в минобороны, в рамках визита гости посетили объекты Военно-воздушных сил и Военно-морских сил Азербайджана.

В ходе встреч турецкой делегации была предоставлена ​​подробная информация и проведены брифинги о деятельности Военно-воздушных сил и Военно-морских сил Азербайджана.

По плану гости посетили N-скую воинскую часть Военно-воздушных сил, а также морской оперативный центр и боевые корабли Военно-морского флота.

В ходе визита были даны ответы на все интересующие делегацию братской страны вопросы.