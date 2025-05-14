«В Ливии началась гражданская война!» — под такими заголовками информагентства, включая Minval, сообщали о вспыхнувших в разных районах столицы страны Триполи перестрелках. В ночь на 14 мая по Триполи прокатилась волна стрельбы и взрывов, особенно в районах Абу-Салим и Салах ад-Дин. Как отмечают информированные источники, ожесточённые столкновения начались после убийства влиятельного полевого командира Абдель Гани аль-Кикли по прозвищу Генива, возглавлявшего Службу поддержки стабильности (SSA), подчинённую Президентскому совету. Власти Ливии, в том числе Министерство внутренних дел правительства национального единства (GNU), призывают жителей не покидать свои дома, Министерство образования приостановило занятия во всех школах.

Но за кадром — куда более интригующие обстоятельства.

Как напоминают многие эксперты, Ливия — одно из тех государств Северной Африки, чьи границы были «нарезаны» белыми колонизаторами. Здесь в составе одного государства объединили Триполитанию (запад страны), Киренаику (восток) и Феццан (юг). За годы диктатуры Каддафи Ливия в единое государство так и не «спеклась». Внутренняя стабильность держалась на репрессивных стяжках, и когда эти стяжки разлетелись под влиянием «арабской весны», в стране вспыхнула гражданская война. Но теперь традиционный регионализм получил здесь геополитическую «подпитку». Ещё с 2014 г. здесь возникли два «центра силы». В столице страны Триполи находится Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой, которое признано со стороны ООН. А восток со «столицей» в Бенгази контролирует уже администрация Осамы Хаммада, назначенного парламентом и поддерживаемого силами маршала Хафтара.

То, что Хафтар пользуется поддержкой Москвы, ни для кого не новость, а тем более не секрет. Он неоднократно бывал в российской столице, посещал крейсер «Москва» — тот самый, флагман Черноморского флота, который был потоплен Украиной в ходе войны. Самое же интригующее — что президент РФ Владимир Путин принимал в Москве Хафтара как раз за несколько дней до нынешней вспышки гражданской войны в Триполи. Что уже очень мало похоже на совпадение.

Тем более для азербайджанской аудитории вряд ли имеет смысл напоминать, что признанное ООН правительство Ливии активно сотрудничает с властями Турции, в том числе и в военной сфере. Турция отправляла сюда свои войска. Интерес Анкары более чем понятен. В Ливии чуть больше 20% населения составляют этнические турки — прежде всего, это турки Кероглу. Кроме них, в стране ещё живут турки-келемены — потомки мамлюков. В случае победы Хафтара их, уверены и в Триполи, и в Анкаре, ожидает «большая резня». Анкара и Триполи уже договорились по очень важному для Турции вопросу — разделу шельфа Средиземного моря, в результате чего здесь не получится реализовать никакие «трубопроводные проекты» без согласия властей Ливии и Турции. Не говоря уже о том, что Ливия занимает ещё и важное стратегическое положение на южном берегу Средиземного моря. Признанное ООН правительство Ливии получило от Турции солидную военную поддержку. Именно здесь впервые турецкие БПЛА «Байрактар» разносили с воздуха и российские «Панцири», которые, вообще-то, противовоздушная система, и уничтожили комплекс РЭБ «Красуха». «Панцирей», по самым скромным подсчётам, «нащёлкали» девять штук.

А теперь о возобновлении гражданской войны в Ливии эксперты заговорили на показательном информационно-политическом фоне. Прежде всего, Турции удалось справиться с одной из самых острых и болезненных проблем — добиться самороспуска террористической группировки РПК. Сегодня курдов против Турции поддерживали многие, но появилась эта группировка ещё в годы «холодной войны» — именно как кремлёвский проект при горячем участии небезызвестного Евгения Примакова. Этого достаточно, чтобы определённые державные круги в Москве искали способ побольнее «уколоть» Анкару за провал столь долгого и дорогостоящего своего проекта. Более того, вспышка военных действий в Ливии совпала со стартом переговоров по Украине, где ведущая роль — опять-таки у Турции. Анкара не поддержала введённых против Москвы санкций. Но территориальную целостность Украины здесь поддерживают решительно и однозначно.

Более того, первая волна российского вторжения в Украину в 2022 году была отбита не в последнюю очередь за счёт турецкого оружия — в том числе всё тех же «Байрактаров». И уж в Анкаре вряд ли заблуждаются, против кого России нужна база ВМС в Крыму. В такой ситуации попытки спровоцировать напряжённость в Ливии вполне могут быть «подготовкой к переговорам» и стремлением максимально ослабить на этих переговорах позиции Анкары.

Но весь вопрос в том, что время подобных игр для России против Турции уже ушло. Сегодня расклад сил и в Ливии, и на Средиземном море уже другой. На вооружённые провокации в Ливии Турция ответит. В том числе, по всей видимости, и на переговорах по Украине, которые ещё толком не стартовали, но которые Россия уже проигрывает.