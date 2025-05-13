В турецком городе Конья стартовали международные поисково-спасательные учения “Anadolu Ankası- 2025” («Anatolian Phoenix — 2025»).

Информация приводится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что в учениях кроме Турции принимают участие Азербайджан, США, Германия, Босния и Герцеговина, Италия, Катар, Румыния, Словакия и Саудовская Аравия.

Учения пройдут до 23 числа текущего месяца.

📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başlıyor! Türkiye’nin ev sahipliğinde, 12-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi… pic.twitter.com/AZKmjJD8Ds — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2025

Согласно информации Минобороны Азербайджана, на авиабазе, расположенной в городе Конья Турецкой Республики, стартовали международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2025» («Anadolu Ankası — 2025») с участием военнослужащих различных стран.

Вначале участники учений понаблюдали за показательными полётами авиационной группы ВВС Турции «Türk Yıldızları» («Турецкие звёзды»).

Затем был представлен брифинг о цели, сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 23 мая текущего года, нашу страну представляют пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

