Сегодня продолжился судебный процесс по делу Рубена Варданяна, гражданина Армении, обвиняемого в пытках, наемничестве, терроризме и других преступлениях.

На заседании Варданян заявил протест против судейской коллегии, а защита в лице Авраама Бермана поддержала его заявление.

Гособвинитель, в свою очередь, отметила, что права обвиняемого соблюдены, а защита не предоставила доказательств заинтересованности судей в уголовном преследовании. Суд удалился на совещание, после чего огласил решение о том, что протест оставлен без рассмотрения.