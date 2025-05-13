Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с генсеком Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Глава ведомства выразил удовлетворение визитом О.Мемиша в нашу страну. З.Гасанов отметил, что братские и дружеские отношения глав государств вносят большой вклад в сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, и именно благодаря этому наши военные связи сегодня находятся на высоком уровне развития.

З.Гасанов отметил, что количество совместных учений с участием военнослужащих обеих братских стран в текущем году увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, О.Мемиш передал министру обороны приветствия лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он указал на важность дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Стороны отметили положительное влияние азербайджано-турецких отношений на обеспечение мира и безопасности в регионе, а также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.