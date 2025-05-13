США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома.

Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии лидера США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.

В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов.

Также выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.

При этом, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил.

В Белом доме отметили, что эти сделки «закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран» и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.