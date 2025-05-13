Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 18 мая. Уверенная победа в первом туре ультраправого политика Джордже Симиона еще не означает, что он сумеет одолеть всемогущую фон дер Ляйен с ее оравой «еврооптимистов», активно препятствующих – вплоть до откровенно противозаконных деяний — свободному выбору румын, дабы Бухарест не пополнил ряды евроскептиков, выступающих против диктата Брюсселя и за сохранение суверенных прав и свобод государств ЕС.

Прошедшие в Румынии повторные президентские выборы выявили победителя первого тура – им стал кандидат от ультраправой националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получивший почти 41% голосов избирателей. Во второй тур также прошел мэр Бухареста Никушор Дан (20,94%).

Таким образом, выборы, по итогам первого тура, стали провальными для правящей коалиции в составе Социал-демократической партии (СДП), Национальной либеральной партии (НЛП) и альянса Партии венгерского меньшинства Демократического союза венгров Румынии (UDMR).

Расстроенный этим обстоятельством, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о своем уходе в отставку, а социал-демократы намерены выйти из правящей коалиции.

«В декабре была сформирована правящая коалиция с двумя целями: обеспечить стабильное управление и выдвинуть кандидата, который победит на выборах президента Румынии. Нам не удалось достичь ни одной из двух целей, — признал премьер. — … Мы увидели результаты голосования, в соответствии с которыми у правящей коалиции нет легитимности. Я предложил своим коллегам выйти из нее, что косвенно влечет за собой и мою отставку с поста премьер-министра».

Повторные выборы прошли на фоне громкого политического скандала в Румынии, где президент должен был быть избран еще до конца прошлого года, когда во второй тур вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат ультраправого толка Кэлин Джорджеску, обошедший свою конкурентку. Но конституционный суд страны отменил итоги голосования, а вслед за этим последовало предъявление Джорджеску ряда уголовных обвинений. Так что к повторным выборам политика не допустили, несмотря на массовые протесты его сторонников и иных оппозиционных сил страны.

Давление на Бухарест, включая конституционный суд, было оказано главой Еврокомиссии, все еще «всемогущей» в Европе Урсулой фон дер Ляйен не без тандема (как считается) с новоизбранным генсеком НАТО Марком Рютте.

Но Симион в отмене итогов первого тура, в котором победил Джорджеску, увидел и «руку» теперь уже бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена. Отвечая на вопрос журналиста Euronews о российском вмешательстве в прошлогодние выборы в Румынии, Симион заявил: «Да где же оно было? Я знаю только об Энтони Блинкене».

И если говорить о повторных выборах и о том, почему Симион получил в первом туре даже больше голосов, чем Джорджеску, то «ответственность» за это должна нести именно госпожа Урсула, множащая протестный электорат своим беспрецедентным, для Европы, тоталитаризмом и жестким диктатом.

Словом, итоги первого тура кричат о том, что румынам осточертел диктат Евросоюза, а Симион выступает за ограничение полномочий Брюсселя в пользу государств, состоящих членами ЕС, соответственно, требуется перестройка политического спектра.

Кроме того, Румыния все нищает и нищает — в прошлом году инфляция в стране «доросла» до 10% — не только из-за закрытия ряда промышленных предприятий, но и по причине помощи мигрантам из стран, не входящих в состав ЕС – ведь так распорядился Брюссель. Так что тут еще раз «спасибо – Урсуле», она фактически сыграла на победу Симиона в первом туре, хотя это вовсе не означает, что ему – буквально – Брюссель разрешит победить и во втором.

В продолжении темы, почему победа (пока) и в прошлом году осталась не за кандидатами от власти. Румыны не желают участвовать в войне против России, опасаясь, что их страна превратится во «вторую Украину». Симион же выступает против поддержки Украины, в то время как его конкурент во втором туре – Дан — сугубо прозападный, созвучный Брюсселю политик. «Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», — заявил победитель первого тура выборов.

Но победит ли он во втором? Шансы Симиона – 50/50. Потому как, во-первых, Брюссель может снова не допустить такого «безобразия», то есть избрания президентом Румынии политика, не созвучного его курсу, чем покажет — с удовольствием — фигу США, осудившим произвол в отношении Джорджеску. И предпочтение фрау Урсулы будет отдано мэру Бухареста Дану. В отличие от Симиона, он не осуществит политическую реанимацию Джорджеску, добиваясь для него поста премьер-министра.

Заметим, Симион пообещал в случае победы во втором туре лоббировать кандидатуру Джорджеску на пост главы правительства. «Это обязательство я дал румынскому народу. Он сможет это сделать (возглавить правительство), если того пожелает», — заявил Симион.

По его словам, в государствах ЕС не каждый день отменяют выборы: «Я верю в демократию и считаю, что тот, кто избран лидером страны, должен ею руководить. И Джорджеску, по моему мнению, заслуживает того, чтобы возглавить страну».

Намек на участие конституционного суда в очередной отмене результатов первого тура голосования уже обозначился: в КС Румынии зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура, сообщает онлайн-издание stiripesurse.ro.

Сроки ее рассмотрения не уточняются; предположительно, оно состоится в конце этой – начале будущей недели. Кто выступает в роли заявителя, не раскрывается, равно как и юридическое обоснование требования об аннулировании результатов голосования.

С другой стороны, Дан – и без шахер-махеров фон дер Ляйен — может обскакать на доли процента Симиона, если за бухарестского мэра проголосует не только электорат социал-демократов, но и идеологически близких к ним избирателей.

Брюссель тогда вздохнет относительно спокойно, поскольку Румыния, до следующих парламентских выборов (если, конечно, в ней не свершится революция) не сможет примкнуть к формированию оси европейских стран, поддерживаемых Соединенными Штатами.

И, понятно, не подсобит дестабилизации восточного фланга НАТО, в чем обвиняют, по меньше мере, лидеров Венгрии и Словакии; не усилит напора стран, не поддерживающих военную помощь ЕС Украине. Симиону, кстати, запрещен въезд на территории Украины и Молдовы (последнюю он желает присоединить к Румынии).

Как видим, если Симион, посмевший, к тому же, симпатизировать президенту Трампу, победит во втором туре (опять же – допустит ли это Брюссель?), у ЕС-овского начальства участятся приступы мигрени. Но, в любом случае, политического кризиса Румыния не избежит.

А «свое дело» на ЕС-овском направлении Симион, все же, сможет сделать хотя бы потому, что является вице-председателем фракции консерваторов и реформистов Европарламента, в которую входят премьер-министры Италии и Чехии. Но он также близок к «еще более правым» — фракции «Патриоты Европы», фактическими лидерами которой являются венгерский премьер Виктор Орбан и преемник отстраненной от французской политики ультраправой Марин Ле Пен (напомним о судебном процессе над дней и запрете заниматься политикой в течении 5 лет) – лидер «Национального объединения Жордан Барделла.

И что будет в случае, если Симион (по имеющейся традиции, его тоже могут «закатать», как Марин Ле Пен), будет работать на сближение этих двух политических сил в ЕП, то есть на день сегодняшний – потрафит Трампу и ввергнет в еще больший шок фон дер Ляйен и иже с ней.

Словом, как ни малевало руководство ЕС Румынию «восточным захолустьем Европы», как ни давило на нее, стирая все ее суверенные права и национальную идентичность, на поверку оказалось, что она может нарубить много дров в европейской политике.

Что ж, «бывают в жизни огорченья»: как сказал поэт, «И не такие царства погибали». А «царство» фон дер Ляйен уже расползается по швам.