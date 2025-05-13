В Нефтечале за кражу кабелей задержаны два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на ширванскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны Явар Аскеров и Рагим Гасымов.

Установлено, что задержанные украли со столбов 4 995 метров кабелей стоимостью 18 тыс. манатов и сдали их в пункт приема цветных металлов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Аскерова и Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.