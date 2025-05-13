В МВД прокомментировали сообщения об аресте работающей в сфере туризма Лейлы Ибрагимовой в связи с совершенным ею мошенничеством.

Как сообщает пресс-служба МВД, опубликованные в социальных сетях публикации об аресте Л.Ибрагимовой, основанные на личных суждениях, не соответствуют характеру совершенных ею преступлений. Имеется 60 потерпевших, и каждый из них требует возмещения нанесенного материального ущерба.

Ранее осуждённая за мошенничество в отношении 6 человек Лейла Рахиб гызы Ибрагимова, представлявшая себя руководителем туристической компании Romance Travel, обвиняется в совершении очередного мошенничества.

Пообещав 51 паломнику организовать поездку, а также предлагая услуги по организации путешествий в США и другие страны и оформлению виз, она получила от различных лиц суммы в размере 8880, 5600, 2120, 1797, 6000, 2202, 3500, 2780 и 5858 манатов. Однако не выполнив данных обещаний, она завладела денежными средствами 9 человек на общую сумму 38 737 манатов.

На основании жалоб граждан в Следственном управлении Главного управления полиции города Баку по факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении Ибрагимовой решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводится предварительное расследование по уголовному делу.