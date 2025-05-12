Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в понедельник провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Турции заявил, что рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по Украине в Стамбуле «не будут потрачены зря».

Эрдоган заявил Зеленскому, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры. По его словам, Турция окажет поддержку на каждом этапе.

Он добавил, что Анкара продолжит играть свою роль в мирных переговорах. Президент отметил, что открывается новая дверь для установления мира, и этой возможностью надо воспользоваться. «Нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров», — отметил он.

Турецкий президент также заявил, что поддерживает усилия лидера США Дональда Трампа по урегулированию горячих конфликтов путём диалога и дипломатии.