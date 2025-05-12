Согласно анализу, опубликованному журналом The Economist 8 мая 2025 года, реальное число погибших в результате войны в Газе может значительно превышать официальные данные.

Исследование, основанное на сопоставлении трёх независимых списков погибших — от Министерства здравоохранения Газы, онлайн-опросов и некрологов в социальных сетях, — показало, что официальные цифры могут быть занижены на 46–107%. При применении этих коэффициентов к текущему официальному числу погибших (52 615 человек по состоянию на 5 мая 2025 года) общее количество жертв может составлять от 77 000 до 109 000 человек, что эквивалентно 4–5% довоенного населения Газы.

Исследование также подчёркивает, что многие учреждения, фиксирующие смерти, такие как больницы, были разрушены, что затрудняет точный учёт погибших. Кроме того, возможно, что боевики ХАМАСа, преимущественно молодые мужчины, могут быть непропорционально представлены в списках погибших, что также влияет на точность данных.