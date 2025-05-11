После освобождения 8 ноября 2020 года от оккупации, в Шуше началось масштабное строительство. На данный момент город восстанавливается, сохраняя свой исторический облик и культурное наследие, и снова принимает коренных жителей. На сегодняшний день в Шушу вернулись 376 семей, в общей сложности более 1409 бывших вынужденных переселенцев.

Согласно заявлению сотрудника Специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе Исмаила Исмаилова, в четвертом жилом комплексе, фундамент которого был заложен 9 мая при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, планируется построить 16 зданий. Общая площадь комплекса составляет 6,2 га, уточняет «Тренд». Всего в жилом комплексе планируется возведение 274 квартир. В зданиях будут одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры. На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура.