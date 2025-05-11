В столице Швеции Стокгольме прошло памятное мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Акция, организованная в посольстве Азербайджана в Королевстве Швеция, собрало около 25 участников, в числе которых были сотрудники посольства и представители диаспоры, сообщает «Азертадж».

Мероприятие открыл вступительной речью посол Заур Ахмедов. По его словам, общенациональный лидер руководил Азербайджаном как в период бывшего Советского Союза, так и в годы независимости, и в оба этих периода заложил прочные основы развития страны, добившись занятия ею достойного места среди государств мира.

«Сегодня душа нашего общенационального лидера спокойна. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации, восстановлена территориальная целостность страны. Под мудрым руководством главы государства на тех самых упомянутых мною прочных основах, заложенных общенациональным лидером, наша страна продолжает стремительно развиваться во всех сферах. Пока живет азербайджанский народ, светлая память об общенациональном лидере всегда будет свято чтиться», — заявил З.Ахмедов.

После выступления дипломата был представлен видеоролик, посвященный годам правления общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем слово было предоставлено проживающей в Швеции пианистке Айнур Меликовой. Меликова отметила, что каждому известно о значительном вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие азербайджанской музыки и ее популяризацию на мировой сцене.

Далее Айнур Меликова исполнила произведения любимых композиторов Гейдара Алиева. Прозвучали «Хор девушек» основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли, «24 прелюдии» Кара Караева и вальс Фикрета Амирова.