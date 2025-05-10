В Минобороны Азербайджана сделали заявление относительно утверждений армянской стороны об обстреле подразделениями азербайджанской армии населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома.

«Министерство обороны Армении пытается сформировать у международного сообщества ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Вооруженными силами Азербайджана были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении», — отмечается в сообщении.