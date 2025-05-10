Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
«Гейдар Алиев — 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим», — говорится в публикации.
Heydər Əliyev – 102. Dahi şəxsiyyətin nurlu xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq.
Гейдар Алиев – 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим.#HeydərƏliyev pic.twitter.com/HfYB7DmrRB
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) May 10, 2025