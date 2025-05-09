Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше.

Об этом сообщает официальный сайт главы Азербайджанского государства.

Глава государства и первая леди были проинформированы о новом жилом комплексе.

Было сообщено, что в рамках проекта четвертого жилого комплекса в городе Шуша планируется строительство 16 зданий. Общая площадь комплекса составляет 6,2 гектара. Здания будут состоять из одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. Всего в жилом комплексе планируется построить 274 квартиры. На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура.

После освобождения города Шуша, считающегося колыбелью азербайджанской культуры, от оккупации 8 ноября 2020 года здесь начались масштабные строительные работы. Сегодня город восстанавливается, сохраняя исторический облик и культурное наследие, снова принимает своих жителей. На сегодняшний день в Шушу вернулись 376 семей, в общей сложности более 1409 бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что до сих пор в Шуше сданы в пользование жителей 23 здания, состоящие из 450 квартир. На следующем этапе предусмотрена реализация еще трех проектов. На центральной улице города в рамках партнерства государственного и частного секторов строится 10 жилых комплексов, где также возводятся гостиницы, офисные здания и другие объекты.