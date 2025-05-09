Азербайджан нарастил импорт черной икры осетровых рыб из Китая в начале этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём импорта и его стоимость возросли. Отмечено незначительное повышение цены за килограмм икры, которая стала немного выше по сравнению с предыдущим годом, сообщает Trend.

Так, за первые два месяца 2024 года в Азербайджан из Китая была импортирована икра осетровых рыб в количестве 0,9 тонны на сумму 269,4 тысячи долларов США. Объем импорта икры осетровых рыб из Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 240 килограммов или на 26,7 процента, а в стоимостном — на 73,92 тысячи долларов США или на 27,4 процента.