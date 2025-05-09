Короткометражный фильм «Дыхание» (Breath, Nəfəs) азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова, проживающего в США, был удостоен «Cпециальной премии жюри» на II Международном кинофестивале Turan в Измире (Турция). Об этом в пятницу сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Фестиваль, целью которого является демонстрация фильмов из разных стран тюркского мира и укрепление культурных связей, получил 1675 заявок из 80 стран. Азербайджан представил 32 фильма, Турция — 324, Казахстан — 17, Узбекистан — 13, Туркменистан — 10, Кыргызстан — 7. Фильмы, вносящие вклад в культуру тюркского мира, были награждены в 10 различных номинациях. В рамках фестиваля также были организованы три выставки и восемь специальных мероприятий.

Фильм «Дыхание» был высоко оценён жюри за поэтический подход к таким глубоким темам, как стойкость человеческого духа и сила памяти. Фильм посвящен пленным Первой Карабахской войны.

В фильме отражены тяжелые последствия войны, акцентировано внимание на психологических травмах, которые сохраняются даже в послевоенный период. Также подчеркиваются сложности, с которыми сталкиваются люди при реинтеграции в общество после войны. Съемки проходили в Азербайджане, а фильм был создан в рамках сотрудничества компаний Old Stone Pictures и Black Garden Company с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры»,- отмечается в информации Госкомитета.

Отметим, что в 2023 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева состоялась презентация фильма «Дыхание» в городах Нью-Йорк и Бостон (США).