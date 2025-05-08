Рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) из Баку в Москву — J2-181 (аэропорт «Домодедово») и J2-807 (аэропорт «Внуково») отложены из-за продолжающегося действия ограничений на отдельных участках данного маршрута.

Как сообщили в AZAL, пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании.

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях», — говорится в сообщении.