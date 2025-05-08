Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) продолжит раз в год проверять газовые линии и газовое оборудование абонентов. Как сообщил Minval глава отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев, проверки будут регулярными.

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 25 июня 2023 года об утверждении «Правил проведения проверок газовых установок, газопроводов и дымоходов, а также вентиляционных и воздухообменных линий газораспределительной организацией» раз в год контролеры «Азеригаз» стучатся в двери абонентов, чтобы провести небольшую инспекцию. Эти проверки были инициированы после того, как по стране «прокатилась» серия взрывов бытового газа в квартирах, где была произведена перепланировка. Кроме того, ежегодно фиксировались сотни смертей от удушья угарным газом. Часто люди умирали из-за забитых дымоходов или неверно установленного газового оборудования. Видя это, чиновники решили навести порядок в системе газоснабжения абонентов. Теперь проверки «Азеригаз» носят регулярный и принудительный характер, хотя многие этого до сих пор не знают. Люди не хотят пускать домой специалистов, чтобы те не выявили в их жилье нарушения правил безопасности.

Если абонент не допускает домой контролеров, делающих обход с целью проверки газовых линий, то подача газа в жилье прекращается, сказал Велиев.

Так часто происходит, когда жильцы сделали незаконную перепланировку в квартире и не хотят, чтобы об этом знали газовщики, ведь в противном случае им придется вернуть все как было. То есть перенести кухню с балкона или прихожей на его законное место, предусмотренное планом жилого дома.

По данным представителя «Азеригаз», с января 2024 года в соответствии с регламентом были начаты проверки квартир и по состоянию на 1 ноября того же года проверено более 1 661 240 квартир. В ходе этого в 1 011 267 квартирах (65,2%) выявлены различные недостатки и нарушения, из которых 125 400 (12%) устранены потребителями. А вот 267 549 абонентам отключили газ из-за того, что они не открыли дверь контролерам.

В 2025 году проверки были продолжены и уже проверено 686 647 квартир. В ходе этого обнаружены различные недостатки в 495 708 квартирах (72%), из которых 104 100 (21%) устранены потребителями. В этом году из-за недопуска газовщиков к проверке приостановлена подача газа в 16 030 квартир.

В «Азеригаз» уточнили, что потребитель сам выбирает, кто будет устранять найденные неисправности: можно пригласить специалистов из газовой службы, нанять подрядную организацию или доверить работу другому квалифицированному человеку — главное, чтобы это был тот, кто действительно разбирается в техобслуживании. Если человек сам заметил, что с газовым оборудование что-то не так — например, есть неисправность в газопроводе, дымоходе или вентиляции — он может подать заявку, и газовая служба обязана прийти и всё проверить повторно максимум за 3 рабочих дня.