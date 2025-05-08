Ряд ресторанов и банкетных залов в Баку оштрафованы за превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Нарушения были выявлены в ходе мониторингов, проведенных за последнюю неделю. В частности, оштрафованы банкетные залы «Аг Сарай», «Баку Палас», «Верона», «Севги Холл», «Люкс Плаза», а также рестораны «Алинджа», «Мор-Мор», «Каймак» и «Оджаг».

Ибрагимова отметила, что в отношении уполномоченных лиц указанных объектов были составлены протоколы и приняты меры в соответствии с законодательством, предусматривающие штраф в размере 2500 манатов для каждого из них.