На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.

Данная информация приводится в сообщении ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Отмечается, что в связи с ремонтом газопровода, обеспечивающего природным газом поселок Сахиль Гарадагского района, ликвидацией утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления «Гарадаг-Сумгайыт», 8 мая с 09:00 будет приостановлено газоснабжение поселка Сахиль, а также части города Сумгайыта (на территории Станции Сумгайыт — Городок беженцев и 5 промышленных предприятий).