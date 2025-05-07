В канун III Игр стран СНГ в Гяндже пройдет турнир ветеранов футбола, в котором примет участие команда из России. Об этом говорится в заявлении главы Союза ветеранов футбола Азербайджана Октай Абдуллаев, слова которого приводит «Спутник».

Он отметил, что на данный момент подтверждено участие команд Азербайджана, России, Беларуси и Грузии. К ним может присоединится и команда Узбекистана.

«Все зависит от сроков проведения турнира. Мы хотим его провести после 15 июня, когда откроется железнодорожное сообщение с Грузией. Сейчас же мы отправляемся в Узбекистан, где также проведем товарищеский матч с местными ветеранами и хотим пригласить узбеков на наш турнир», — отметил Абдуллаев.