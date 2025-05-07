Известный российский актер Владислав Дёмин доставил в Азербайджан частицу Вечного огня в рамках масштабной патриотической акции «Огонь памяти». Она была организованна Общероссийским народным фронтом, информирует Sputnik.

По этому поводу в Организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил АР было организовано мероприятие, в котором приняли участие посол России в Баку Михаил Евдокимов, полковник Джалил Халилов, руководитель Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов, атаман Землячества казаков Юрий Чигирев и другие.

В ходе своего выступления глава Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил АР Джалил Халилов заявил, что азербайджанцы внесли значительный вклад в победу над нацизмом, сражаясь на различных фронтах, выполняя ответственные боевые задачи и проявляя мужество и стойкость.

«Многие азербайджанские солдаты были награждены боевыми орденами и медалями за храбрость и героизм. Азербайджанский народ также сыграл важную роль в обеспечении фронта нефтью, что было стратегически важно для победы над фашизмом. Вклад азербайджанцев в Победу — это не только военные подвиги, но и труд в тылу, поддержка армии и духа сопротивления», — отметил он

По словам Михаила Евдокимова, что для него День Победы в Великой Отечественной войне не только великий праздник, но и очень важная дата, потому что участниками войны были его два деда.

«Очень символично и знаково, что руководство Азербайджана тепло относится ко Дню Победы в ВОВ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая будет на параде в Москве. Отношения между двумя суверенными государствами — Азербайджаном и Россией прекрасно развиваются. У наших президентов прекрасные отношения. Поздравляю азербайджанских ветеранов с нашим великим праздником», — говорится в заявлении дипломата.