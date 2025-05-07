Пакистан использовал китайскую дальнобойную ракету класса «воздух–воздух» PL-15E во время недавней эскалации с Индией. По данным индийских СМИ, обломки ракеты обнаружены в районе Хошиярпура (Пенджаб, Индия). Соответствующие фото опубликованы в прессе.

PL-15E — экспортная версия новейшей китайской ракеты PL-15 с дальностью около 145 км (против 200–300 км у оригинальной модели). Она развивает скорость свыше Маха 5, оснащена двухимпульсным твёрдотопливным двигателем, активной радиолокационной головкой с фазированной антенной решёткой (AESA) и системой наведения через канал передачи данных.

Применение PL-15E стало серьёзным усилением воздушного потенциала Пакистана в дальнем манёвренном бою вне зоны прямой видимости, отмечают эксперты.