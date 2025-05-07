Временное ограничение на импорт продукции некоторых украинских производителей, введённое Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) из-за выявленных несоответствий в замороженной говядине компаний ООО Zagotservice, ООО Мясодар, ООО Shid-Zahid (ООО East West), ООО Verbivske и в замороженной курятине компании ООО Lutsk Agricultural Company, было снято.

На основании уведомления AQTA Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей провела ветеринарный контроль и лабораторные исследования на предприятиях. Агентству были предоставлены подробные сведения о проведённых санитарных мерах и эпизоотическом мониторинге.

Учитывая предоставленные Украиной гарантии соблюдения ветеринарных норм и правил, а также требований, связанных с взаимными импортно-экспортными операциями, временное ограничение на импорт продукции вышеуказанных предприятий в Азербайджан было отменено. О решении AQTA официально уведомлена Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Напомним, в апреле Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признала в ряде мясных продуктов из Украины паразитов и сальмонеллу.