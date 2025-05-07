Состоялась встреча главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова с жителями пос. Баладжары Бинагадинского района.
В собрании, организованном с целью рассмотрения и устранения проблем жителей поселка, приняли участие до 400 человек.
Глава ИВ Баку Эльдар Азизов, глава ИВ Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев, руководители хозяйственных и других сфер обслуживания Баку и Бинагадинского района выслушали обращения и предложения жителей поселка.
Жители поселка Баладжары просят Исполнительную власть города Баку выделить место для нового кладбища в поселке.
Они также обращались по вопросам оформления документов на частые жилые дома, обновления сетей водоснабжения и канализации в поселке, ремонта и освещения дорог, трудоустройства, ремонта ветхих зданий и крыш, замены старых лифтов, транспортного обеспечения и другим вопросам.