Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с главным исполнительным директором швейцарской компании Japan Tobacco International Эдди Пирардом.

Была представлена информация о благоприятных экономических возможностях и деловой среде нашей страны, а также перспективах развития отраслей промышленности и мерах по локализации производства.

Стороны обсудили деятельность компании в нашей стране, законодательство, связанное с производством табачных изделий и применением акцизного налога, а также возможности инвестирования в социальные проекты в Азербайджане.