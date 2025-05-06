В Украине желают приостановки боев вдоль текущих линий соприкосновения с последующим установлением 30-километровой демилитаризованной зоны. С данным заявлением выступил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что Киев рассматривает вариант с отходом украинских военных на 15 км и ожидает, что США убедят Россию сделать так же. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — отметил он.

Келлог при этом добавил, что Трамп может обеспечить соблюдение перемирия в Украине, «если Россия на него согласится».