Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт заявил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway.

Его сменит вице-президент компании Грег Абель, сообщает CNBC.

«Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию. Я сообщу об этом совету директоров и сопровожу это своей рекомендацией в отношении Абеля, дам им время обдумать все, и на следующей встрече через несколько месяцев мы примем решение в соответствии с мнением 11 директоров. Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway», — говорится в заявлении Баффета.

При этом 94-летний Баффетт добавил, что продолжит оставаться в курсе дел компании и выразил надежду на то, что «время от времени сможет быть ей полезен».