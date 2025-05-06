В ходе судебного процесса над обвиняемыми в терроризме армянами потерпевшие дали показания.

Потерпевший Махир Гусейнов сказал, что получил ранение в результате падения рядом с ним артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории села Сырхавенд Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Тараны Мамедовой, потерпевший заявил, что в то время армянские военнослужащие регулярно обстреливали наши позиции, а также минировали наши территории. Минный терроризм Армении против Азербайджана продолжался. Иногда такие мины обнаруживались на путях снабжения.

Другой потерпевший – Мадат Рзаев отметил, что получил серьезные телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей в Лачинском районе. «Мы не могли видеть их полностью, потому что находились за высотами. Но они использовали тяжелую артиллерию, чтобы поразить наши пути снабжения», – добавил он.

Потерпевший Мехман Гасанов показал, что получил ранение в селе Моллалар Агдамского района. По его словам, в день происшествия он занимался земляными и строительными работами в рамках дорожного строительства. Внезапно он услышал звуки выстрелов, и в результате разрыва снаряда, упавшего примерно в 80 метрах от него, получил ранение в область правого колена. Благодаря помощи находившихся поблизости людей он был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу.

Потерпевший Сеймур Гараев сообщил, что во время боевых действий, которые велись с направления села Паправенд Агдамского района в направлении села Джанятаг Агдеринского района, он получил черепно-мозговую травму в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Джасарет Гасанзаде в своих показаниях сказал, что в Агдеринском районе в результате падения и разрыва рядом с ним управляемой противотанковой ракеты типа «Фагот», выпущенной остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, он и его сослуживец – гизирь Акиф Кёроглуев получили ранения.

«В момент моего ранения на этой же территории были ранены мои сослуживцы – солдаты Гусейн Бабаев и Амин Алескеров, а командир группы Физули Мамедов погиб», — добавил он.

Потерпевший Гасан Гулиев сообщил, что был ранен в направлении села Сырхавенд Агдамского района, получив черепно-мозговую травму и травму ноги.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 13 мая.