Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с главой турецкого посольства в России Танжу Бильгичем ситуацию в Украине и на Южном Кавказе. Информацию об этом приводит российское внешнеполитическое ведомство.

«6 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгича. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, о положении дел на Южном Кавказе», — отмечается в сообщении.

Стороны также рассмотрели ситуацию в регионе Центральной Азии.