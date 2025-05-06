Министерство науки и образования совместно с правоохранительными органами начали расследование по информации о том, что религиозные семьи в Азербайджане отдают своих детей учиться в медресе. Как сообщает Minval, накануне одна из пользователей соцсети Парвин Абышова опубликовала пост, в котором написала о том, что родители дают директорам школ взятку в размере 1500 манатов, чтобы их дети продолжали числиться в учебном заведении, пока те получают образование в религиозных школах Баку.

Абышова отметила в своем посту Министерство науки и образования, а также Службу государственной безопасности, чтобы привлечь внимание государственных структур.

В свою очередь, редакция Minval связалась с автором поста, чтобы узнать подробности данной информации.

В предоставленной Абышовой информации говорится, что директор школы имени Ильхама Гулиева, расположенной в селе Миль Бейлаганского района, принял в учебное заведение 40 детей, прописанных в других районах страны. А после начатых проверок 13 из этих школьников перевелись в школу №1 села Узунтапа Джалилабадского района. Однако до сегодняшнего дня никто не видел этих учеников в указанных учебных заведениях.

Комментируя эту информацию, начальник отдела по связям с общественностью Минобрнауки Сабухи Рзаев отметил, что сообщением заинтересовались в министерстве и по факту уже начаты проверки. Он добавил, что наличие такого громкого заявления еще не означает, что факт нашел свое подтверждение.

В региональные управления образования, а также в группу «Мяктябли досту» направлены запросы. Министерство готово прокомментировать информацию после завершения проверок в учебных заведениях.

Отметим, что информация о подкупе директоров школ родителями сама по себе не нова. Однако, если прежде было известно, что родители делают это для того, чтобы отправлять детей на подготовку к репетиторам, вместо школьных занятий, то теперь речь идёт о более серьёзной проблеме — систематическом уклонении от получения светского образования в пользу религиозного обучения, при активном содействии некоторых руководителей учебных заведений. Это вызывает обеспокоенность не только с точки зрения соблюдения образовательных стандартов, но и в контексте возможного вмешательства в дела государственной образовательной системы.