Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут открыты в ближайшем будущем.

Как сообщают иранские СМИ, старший советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо отметил, что благодаря усилиям министра дорог и городского развития и главы иранской части совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном, во время визита президента Ирана в Баку были проведены переговоры с азербайджанскими коллегами и министром транспорта этой страны. Было достигнуто соглашение о запуске рейсов по маршрутам Тегеран–Баку (4 раза в неделю) и Тебриз–Баку (2 раза в неделю).

Тараффо добавил, что в настоящее время Гражданская авиационная организация Ирана ведёт переговоры и прорабатывает технические детали с соответствующими структурами Азербайджана, чтобы как можно скорее организовать эти авиарейсы.