Армяне устраивают грязные провокации на условной границе: полуголый солдат пляшет и матерится в сторону азербайджанцев.

Как сообщает телеграм-канал «Minval—LIVE», сегодня около 16:20 на одном из боевых постов армянских вооружённых сил, расположенных в направлении населённого пункта Дыг, были зафиксированы странные действия армянских военных.

Как видно на видеозаписи, армянский военнослужащий с обнажённым торсом, стоя на бруствере окопа, «танцует», совершая непристойные действия, и громко выкрикивает в сторону азербайджанских военных нецензурные выражения на армянском языке.

После внимательного просмотра видео можно сделать вывод, что армянские солдаты пытаются спровоцировать азербайджанских военных, прибегая даже к самым аморальным методам.

Положительно, что наши военнослужащие, ставшие свидетелями этих непристойных выходок, сохраняют хладнокровие и наблюдают за происходящим с терпением.

