В ближайшее время у Беларуси появятся совместные продукты с военно-промышленным комплексом Азербайджана.

С данным заявлением в ходе беседы с журналистами выступил глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус, который находится в составе делегации во главе с премьер-министром Александром Турчиным в Баку.

«Военно-техническое сотрудничество Беларуси с Азербайджаном носит стратегический характер и славится своей давнейшей историей, поэтому мы продолжаем планово и системно работать», — добавил он.

По его словам, на данный момент стороны обсуждают совместные проекты по организации производства продукции военного назначения с белорусскими наработками, в том числе на территории Азербайджана. «Эта работа продолжается и в самое ближайшее время у нас появятся совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана в частности», — подытожил он.