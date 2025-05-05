В Швейцарии стоимость товаров и услуг практически не изменяются. Это привело к снижению инфляции в стране до нуля, информирует The Wall Street Journal.

В результате Центробанк страны рассматривает возможность принятия мер для стимулирования экономической активности, включая возвращение отрицательных процентных ставок. В настоящее время ключевая ставка в Швейцарии составляет 0,25%.

Одной из причин данной ситуации стало недавнее укрепление швейцарского франка по отношению к доллару, вызванное активной скупкой инвесторами безопасной валюты на фоне торговых напряжений, связанных с политикой американского лидера Дональда Трампа.

Согласно данным финансовых аналитиков, на заседании 19 июня Национальный банк Швейцарии может снизить ключевую ставку с 0,25% до 0%.