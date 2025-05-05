На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима были оглашены и изучены протоколы, связанные с резней 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района.

Согласно документам, жители села Нагдалы Лачинского района, временно поселившиеся в палатках на окраине Гюлистанского леса у села Баллыгая после оккупации Лачинского района, 28 августа 1992 года примерно в пять часов ночи оказались под обстрелом из огнестрельного оружия со стороны вооруженных сил Армении. В результате 24 человека были убиты, 9 получили ранения.

Среди погибших во время резни 7 человек были моложе 18 лет, 4 человека старше 60 лет, всего 13 женщин и 11 мужчин.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, вынужденные переселенцы из Лачинского района поселились в строении, называемом «финский дом», и в 4 палатках в горной части села Баллыгая. Обстрел в ту ночь вели примерно 9 армянских военнослужащих из огнестрельного оружия. После обстрела палатки, в которых они жили, были сожжены. «Финский дом» полностью сгорел, внутри него обнаружены тела одной женщины и 6 детей, в одной палатке — 6 тел, во второй — 4 тела, в третьей — 1 раненый ребенок и 2 тела, в четвертой — 2 тела и 2 раненых ребенка, возле трактора марки «Беларусь» — 3 тела.