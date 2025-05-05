Не совсем понятная и абсурдная ситуация возникла в Нахчыванском городском суде. СМИ сообщают, что председатель Нахчыванского городского суда Гюльнар Сафарлиева подала в суд жалобу о клевете, распространяемой в ее адрес, требуя возбудить уголовное дело по статье 147.1 Уголовного кодекса Азербайджана (клевета) против неустановленного лица.

Сообщается, что судьёй по делу должна была выступить Гюльсюм Алиева, однако она отказалась рассматривать дело, сославшись на то, что истцом выступает председатель суда и обосновала это тем, что с точки зрения обеспечения объективности она не может рассматривать данную жалобу.

Согласно закону, решение по таким делам должен принимать председатель суда. Однако Сафарлиева, всдруг прозрела, и заявила, что не может выносить решение по делу, в котором сама является стороной. В результате Гюльнар Сафарлиева официально оформила отвод сама себе. В итоге иск и заявление об отводе были направлены в уголовную коллегию Верховного суда Нахчывана.

В Нахчыванском городском суде отреагировали на сообщение СМИ и заявили, что ничего абсурдного в действиях председателя нет, а закон предусматриват самоотвод судьи. Действительно судья не может рассматривать дело и подлежит отводу в четырех случаях. Однако Сафаралиева не могла не знать об этом, когда подавала жалобу в возглавляемый ею городской суд. В таком случае председатель суда могла обратиться в правоохранительный орган с жалобой на распространение клеветы в ее адрес…