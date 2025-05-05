Полиция Хазарского района задержала двух мошенников, обманом присвоивших свыше 51 тыс. манатов у граждан посредством социальных сетей.

Как сообщили в МВД, жертвами 17-летнего И.Мамедова и 33-летнего В.Багирова стали доверчивые граждане, которым злоумышленники обещали высокий доход от инвестиций.

В общей сложности злоумышленники присвоили 51 743 маната. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не доверять заманчивым предложениям о легком заработке в интернете.