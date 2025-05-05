Месячник «Чистый воздух» проведут по всей стране с 10 мая по 10 июня сотрудники Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления государственной дорожной полиции.

Целью мероприятия является выявление загрязнения атмосферного воздуха автотранспортными средствами, а также ограничение эксплуатации транспортных средств, выбрасывающих загрязняющие вещества в окружающую среду сверх установленной нормы, и обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха.